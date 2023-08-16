"С фронта организовывал подарки жене": на войне погиб медик и сыровар Юрий Антонов (фото)

Под Ямполем в Донецкой области 12 августа погиб боевой медик из Киева Юрий Антонов, который в гражданской жизни был сыроваром. Юрий получил ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом в Facebook сообщила его супруга Таня Коляда.

"Мой Юра погиб. 12 августа в бою под Ямполем Краматорского района Донецкой области он получил ранения, несовместимые с жизнью. Прощание ориентировочно состоится в Киеве в пятницу. О деталях я сообщу позже", – написала она.

До полномасштабного вторжения Юрий Антонов был главой кооператива крафтовых сырьев Cheesemania, организовывал сырные фестивали.

Юрий Антонов/Facebook: Yuriy Antonov

У Юрия остались жена и дочь.

"Юра. Лучший игрок в крокодила и мега-классный папа прекрасной девочки Златы. Он показывал слова или понятия так, что не было сил угадывать, потому что все валились от хохота. Невероятно романтичный мужчина, который с фронта придумывал и организовывал подарки для любимой жены Тани (заказать суши или кабачок, потому что любимая не должна остаться летом без подаренного кем-то кабачка)... Организатор и участник сырных фестивалей… Боевой медик, спасавший побратымов, заступил место раненого ротного медика, и мог уступить спальник кошке, потому что она пришла рожать именно к нему (и роды у нее принимал, конечно).... Такой светлый, максимально отдававшийся делу, за которое брался. Как же сложно писать "он был", потому что должен быть "он есть". Честь, друг", — написала Валентина Заха-Бура.

"Ты написал, что до победы сыр не продаешь. Теперь уже никто его не попробует. Больно до крика… Была честь знать Юрия, пробовать сыр на Владимирском и открывать новые сырные вкусы", – пишет Екатерина Безсудная.

Юрий Антонов/Facebook: Yuriy Antonov

В сообщении за 30 июля 2023 в Facebook Юрий Антонов писал, что устроит самый крутой фестиваль сыра после победы.

"Благодарю за чудесные сыры. В Нацгвардии кормят хорошо, но давайте я даже сравнивать не буду сыр. Моя мечта: Как закончится война, мы сделаем самый крутой фестиваль сыра в честь Победы!".

Напомним, 22-летний военный из Ровенщины погиб по дороге домой с фронта.

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