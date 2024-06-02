С 3 июня метро в Киеве меняет график: как будут курсировать поезда

Графики движения поездов метрополитена составляются с учетом размера пассажиропотока и укомплектованности штата.
В понедельник, 3 июня, в столичной подземке изменят график движения поездов.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Интервалы между поездами составят:
- в пиковые часы ориентировочно 3-4 минуты;
- в межпиковом – 6:00–6:30 минут;
- в выходные дни интервалы остаются без изменений – 6-7 минут.
"Графики движения поездов метрополитена составляются с учетом размера пассажиропотока и укомплектованности штата работников предприятия, в том числе машинистов. Безопасность движения поездов обеспечена. Обслуживание и ремонт подвижного состава осуществляется в соответствии с установленными регламентами", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее рассказывали, что в Киеве метро увеличивает интервалы поездов.
Читайте ведущие новости на сегодня
- Кому не нужно становиться на военный учет 2024 года: все исключения
- Мобилизация в Украине: имеют ли право ТЦК "упаковывать" в бусы и как действовать в таком случае — адвокат объяснила
- Старейшая роженица Украины Подвербная хочет родить еще одного ребенка: детали