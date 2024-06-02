С 3 июня метро в Киеве меняет график: как будут курсировать поезда

Графики движения поездов метрополитена составляются с учетом размера пассажиропотока и укомплектованности штата.

В понедельник, 3 июня, в столичной подземке изменят график движения поездов.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Интервалы между поездами составят:

в пиковые часы ориентировочно 3-4 минуты;

в межпиковом – 6:00–6:30 минут;

в выходные дни интервалы остаются без изменений – 6-7 минут.

"Графики движения поездов метрополитена составляются с учетом размера пассажиропотока и укомплектованности штата работников предприятия, в том числе машинистов. Безопасность движения поездов обеспечена. Обслуживание и ремонт подвижного состава осуществляется в соответствии с установленными регламентами", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее рассказывали, что в Киеве метро увеличивает интервалы поездов.

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