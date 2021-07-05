С 14 июля Киев полностью переходит на е-билеты в общественном транспорте: как оплатить проезд

Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизованы в электронные билеты.
Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте. С 14 июля окончательно выйдут из обращения талоны на проезд, которые можно было приобрести у кондукторов.
Об этом в понедельник, 5 июля, сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации.
Чтобы воспользоваться общественным транспортом можно приобрести транспортную карту или купить QR-билет в:
- T-киосках;
- терминалах самообслуживания е-билета;
- терминалах Easy Pay;
- на станциях Киевского метрополитена;
- в приложении Киев Цифровой.
В КГГА отметили, что бумажные билеты с нумерацией не давали полной информации о пассажирообороте в общественном транспорте. Теперь будет проще вести учет поездок пассажиров, в том числе имеющих льготы. И возмещать перевозчикам их актуальные расходы.
"Благодаря переходу на электронные билеты, город сможет лучше контролировать работу транспорта, его количество и загруженность на маршрутах. А имея полную картину — улучшить качество доступа к общественному транспорту для жителей и гостей города", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Киеве в метрополитене с 6 до 10 июля закроют один из вестибюлей на станции "Контрактовая площадь". Как уточнили в КГГА в вестибюле установят современные турникеты, которые уже есть на нескольких станциях метро.