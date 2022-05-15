Ряд пригородных поездов будет курсировать из Киева в Тетеров для обеспечения более удобного сообщения городов-сателлитов столицы

Ряд пригородных поездов будет курсировать из Киева в Тетеров для обеспечения более удобного сообщения городов-сателлитов столицы

"Укрзализныця" продолжает восстанавливать и расширять проект City Express. Так, с понедельника, 16 мая, ряд пригородных поездов будет курсировать из Киева в Тетерев.

Таким образом будет обеспечено удобное сообщение со столицей городов-сателлитов, наиболее пострадавших во время оккупации россиянами: Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки.

Об этом сообщает АО "Укрзализныця".

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График рейсов:

поезд Святошино-Тетеров будет отправляться из Святошино в 05:20 и 17:52, прибывать в Тетерев в 07:09 и 19:38;

поезд Тетерев — Святошино будет отправляться из Тетерева в 07:25 и 19:50, прибывать в Святошино в 08:57 и 21:22.

В ведомстве добавляют, в Киеве, на станции Святошино, пассажиры могут пересесть на кольцевой маршрут Kyiv City Express и продолжить поездку в другие уголки Киева.

Напомним, "Укрзалізниця" предлагает новый хабовый маршрут в и из Варшавы : опубликованное расписание.

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