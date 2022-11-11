Русский язык – все: в школах и садах Киева внесли изменения в учебные программы

Группы и классы перейдут на государственный язык.

В Киеве полностью исключили русский язык из учебных программ коммунальных учреждений дошкольного и общего среднего образования — в школах и детских садах.

Такое решение 10 ноября приняли на заседании Киевского городского совета.

"В условиях войны с Российской Федерацией нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса и изучение русского языка", — прокомментировал решение глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Киевсовета Вадим Васильчук.

Проект решения предусматривает организационно-правовые действия, направленные на переход групп и классов с русского языка на государственный — украинский.

"Язык имеет значение, и во время войны – это вопрос национальной безопасности", — добавил Васильчук.

Напомним, в столице переименовали еще 11 улиц, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым. Теперь в Киеве есть улица Екатерины Гандзюк, Якова Гнездовского, Пантелеймона Кулиша и другие.

Каким будет новый учебный год в условиях военного положения?

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