Руслане Писанке исполнилось бы 58: вдовец звезды показал, какой памятник ей установил

Сегодня, 17 ноября, день рождения отпраздновала бы ведущая и актриса Руслана Писанка. Ей должно было бы исполниться 58 лет.

Несколько недель назад вдовец звезды Игорь Исаков перезахоронил прах жены – вместе с мамой Писанку похоронили на Берковецком кладбище в Киеве.

Сегодня же Исаков установил на могиле жены и теще памятник. В день рождения артистки на кладбище приехали друзья и коллеги Писанки. Среди присутствующих были ведущие Егор Гордеев, Руслан Сеничкин, режиссер Наталья Ворожбит и директор департамента утреннего вещания "1+1" Юлия Жмакина, пишет oboz.ua

Муж Русланы Писанки установил памятник на ее могиле / Фото: obozrevatel.com

На могилу Русланы Писанки пришли Руслан Сеничкин и Егор Гордеев / Фото: obozrevatel.com

На памятнике Руслана Писанка подписана как Писанко Руслана Игоревна, Писанка – это творческий псевдоним знаменитости.

Муж Русланы Писанки установил памятник на ее могиле / Фото: obozrevatel.com

Исаков поделился, что при жизни им с Русланой практически не удавалось праздновать дома – часто в этот день его жена была на гастролях или съемках. Если спектакли проходили не в Киеве, Игорь ехал к любимой в другой город. Сегодня же Исаков планирует собраться с друзьями Русланы и вспомнить приятные истории, связанные с ней:

"Я пока не знаю, как проведу сегодняшний день. Скорее всего, поедем с друзьями, которые пришли к Руслане сегодня, к нам домой, если у них будет время. Посидим немного, повспоминаем", – поделился Исаков.

Напомним, ранее вдовец Русланы Писанки Игорь Исаков рассказал, почему решил перезахоронить прах жены. До этого он находился в крипте Спасо-Преображенского собора.

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