Русь была Киевской, а Киев – величественным городом: Кличко отреагировал на исторический спич Путина

Русь была Киевской, а Киев – величественным городом: Кличко отреагировал на исторический спич Путина

Кличко подчеркнул, что Украина избрала свой путь и свое будущее, и оно – не в российской империи.

Мэр Киева Виталий Кличко после обращения президента России Владимира Путина напомнил, что когда-то Русь была Киевской. При этом Киев – величественный город, еще когда где-то были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва.

Об этом 22 февраля глава столицы написал у себя в Facebook.

Кличко подчеркнул, что Украина избрала свой путь и свое будущее, и оно – не в российской империи, а в цивилизованном демократическом сообществе стран.

"За этот выбор мы заплатили высокую цену. И отстаиваем его уже 8 лет, отбывая российскую агрессию".

Мы не боимся и будем бороться дальше!» – написал он.

Мэр добавил, что из действий российских властей мы видим, что Россия фактически объявила Украине войну. Он подчеркнул, что в Донецк и Луганск после выступления Путина сунула куча российских войск.

"Зашла орда, которая называет себя миротворцами. Агрессоры-миротворцы?! Бессмыслица и полное пренебрежения к международному праву и суверенитету независимых стран!" – написал Кличко.

Цинично и неадекватно правитель России поставил под вопрос существование украинского государства и украинского народа, добавил мэр столицы.

Напомним, что президент России Владимир Путин во время своего обращения заявил, что якобы Донбасс в границы Украины "втолкнул" Владимир Ленин, и РФ готова "показать, что значит для Украины настоящая декоммунизация". Он начал свою речь с того, что исконно на украинских землях население исповедовало православие, а также называло себя "русскими". Президент РФ намекал на то, что якобы украинского народа исторически не существовало.

В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можем назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина". Он ее автор и архитектор, это вполне подтверждается архивными документами", – сказал Путин.

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