Руководил застенкой в стенах храма: СБУ в Киевской области разоблачила настоятеля УПЦ МП

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по настоятелю храма УПЦ (МП). Подозреваемый помогал врагу во время оккупации Киевской области.

Об этом СБУ сообщает в Сети.

Отмечается, что речь идет о настоятеле храма УПЦ (МП) в поселке Бородянка Викторе Тальке.

Правоохранители проверяют данные о возможном содействии россиянам в принудительном вывозе в Беларусь почти 100 жителей Киевщины. Кроме того, СБУ расследует обстоятельства функционирования российской застенки на территории храма, которым занимается Талько.

По предварительной версии следствия, настоятель предлагал врагу использовать подвальное помещение храма, чтобы заключить в тюрьму участников движения сопротивления.



"Только с 29 по 31 марта 2022 года рашисты содержали там 3 украинских волонтеров, которые привезли гуманитарную помощь для местных жителей", — говорится в сообщении.

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Напомним, российские спецслужбы завербовали украинца задолго до начала полномасштабного вторжения, когда он работал в РФ на разных предприятиях.

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