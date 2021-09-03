Руководил чужими смартфонами: в Киеве разоблачили создателя опасного вируса

Житель Запорожья создал вредоносное программное обеспечение.

В Киеве разоблачили мужчину, который следил за мобильными телефонами пользователей. Он создал опасный вирус, который позволял вмешиваться в работу гаджетов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"39-летний житель Запорожья, начиная с 2019 года, создал и администрировал 4 вебресурсы, где предлагал гражданам загрузить на смартфон вредоносное программное обеспечение, роль которого заключалась в получении удаленного скрытого контроля мобильным устройством, что приводило к утечке, потере, подделке и блокированию информации. Когда пользователи загружали вирус, фигурант получал удаленный доступ к их гаджетам", — рассказали правоохранители.

У мужчины было изъято компьютерную технику и мобильные устройства.

"Во время предварительного осмотра обнаружены следы разработки и управления административной панелью вредоносного программного средства, флэш-накопители, банковские карты и транспортные средства", — добавили в полиции.



Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении в совершении преступления.

Напомним, в Киеве мошенники удерживали людей, чтобы завладеть их жильем.



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