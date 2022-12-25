Рождественские абстракции, вышиванки и подсолухи: в Киеве железнодорожный вокзал нарядился в патриотические цвета (фото)

Всемирно известный швейцарский художник по свету Герри Хофштеттер совершает в столице свой арт-тур "Рождественский свет для надежды".

Главный железнодорожный вокзал Украины нарядился в патриотические цвета, абстракции на рождественскую тематику, вышиванки и подсолнухи.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

"Спасибо Герри Хофштеттеру за иллюминацию и поддержку Украины. Министерство культуры и информационной политики Украины, благодарные за столь невероятную инициативу. Исполненные надеждой и светом в эти темные дни, продолжаем наше движение к победе по графику", — говорится в сообщении.

Всемирно известный швейцарский художник по свету Герри Хофштеттер совершает в столице свой арт-тур "Рождественский свет для надежды". Художник в знак солидарности с украинцами вместе с небольшой командой и с помощью собственного электрогенератора в эти рождественские вечера будет подсвечивать здания, необходимые для функционирования государства, жилые дома, музеи, университеты и церкви.

Напомним, ранее цветами украинского флага засияли костел святого Николая и Родина-Мать, а также Министерство культуры и информационной политики Украины.

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