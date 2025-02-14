Российский дрон пробил укрытие на Чернобыльской АЭС: появились фото, видео

МАГАТЭ подтвердили взрыв на Чернобыльской АЭС.
В ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью пробил укрытие на Чернобыльской АЭС.
ГСЧС Украины обнародовала кадры последствий ядерного террора России.
В МАГАТЭ подтвердили взрыв на Чернобыльской АЭС.
"Дрон попал в крышу саркофага, который защищает разрушенный четвертый реактор ЧАЭС. Радиационный фон в норме", — сообщили в ГСЧС.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВНИМАНИЕ! Россия ударила по саркофагу ЧАЭС дроном!
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