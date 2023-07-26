Российский агент пытался поступить в учебное заведение в Киеве: параллельно собирал данные о ракетных ударах

Служба безопасности Украины задержала российского агента, под видом студента он разведывал оборону Киевщины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, стражи порядка задержали дежурного российского агента во время спецоперации в Киеве. Злоумышленником является житель Донецкой области с высшим техническим образованием, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в ноябре 2022 года. С тех пор он скрыто собирал информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений ВСУ на территории Славянска.

"В зоне особого внимания российского агента были маршруты движения колонн военной техники Сил обороны на Бахмутском направлении. Кроме того, фигурант обходил город и снимал на камеру собственного телефона последствия воздушных атак России на гражданскую инфраструктуру. По имеющимся данным, фото и видео поврежденных зданий с их координатами потребовались оккупантам для подготовки новых и корректировки повторных ударов по украинским объектам. Впоследствии российский агент выехал в Киев, где решил поступить в аспирантуру одного из вузов столицы", — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что таким образом студент пытался закрепиться в Киеве, а в дальнейшем планировал продолжить разведывательно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

“Однако сотрудникам СБУ стало известно о планах российского агента. Это позволило поэтапно задокументировать его преступные действия и задержать в общежитии вуза, где он получил комнату во время вступительной кампании. В ходе обысков у задержанного обнаружен мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал для коммуникации с российской спецслужбой. Задержанный находится под стражей. Он полностью признал свою вину. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение”, — отметили в СБУ.

Напомним, что Россия отправила в Черное море корвет для блокады торговых судов.

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