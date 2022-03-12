Российские войска ударили ракетой по продовольственному складу МХП в Броварском районе: возник пожар

В огне была уничтожена продукция на сумму около 230 млн грн.

Российские военные 12 марта попали ракетой и разрушили продольный склад в Квитневом Броварского района Киевской области. Выяснилось, что это был склад с продукцией агропромышленной компании МХП, принадлежащей миллиардеру Юрию Косюку.

Об этом сообщил глава Киевской военно-гражданской администрации Алексей Кулеба.

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"Выяснилось, что на крыше здания накануне диверсанты установили маячок. Призываю всех и каждого обращать внимание на подозрительные предметы на зданиях, дорогах, объектах инфраструктуры и немедленно сообщать в полицию!" – говорится в сообщении Кулебы.

В МХП сообщили, что в ночь на 12 марта после обстрелов со стороны оккупантов вспыхнул пожар на складе, на котором хранилась замороженная продукция.

Сотрудники склада не пострадали. Однако пожаром была уничтожена продукция на сумму около 230 млн грн.

"Это самый большой склад Украины для хранения замороженной продукции. Кроме МХП, им также пользовались крупные торговые сети. Враг атакует продовольственную безопасность Украины. Каждый сотрудник МХП приложит максимум усилий для того, чтобы у украинцев были продукты питания! Верим в Украину и наши Вооруженные Силы!" – говорится в сообщении компании.

Напомним, 12 марта председатель Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что города Волноваха фактически уже не существует: большую часть населения эвакуировали, а инфраструктуру полностью разрушили кафиры.

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