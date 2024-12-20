Российские войска ударили баллистическими ракетами по Киеву: фото последствий

Известно о по меньшей мере одной жертве.

Российские войска ударили по Киеву баллистическими ракетами утром 20 декабря. В нескольких районах столицы произошло падение сбитых воздушных целей.

О последствиях рассказали и показали фото в КМВА.

В результате российского удара зафиксировано падение обломков в нескольких районах города. Один человек погиб.

Последствия ракетного удара по Киеву с утра 20 декабря. фото: КМВА.

Последствия ракетного удара по Киеву с утра 20 декабря. фото: КМВА.

Последствия ракетного удара по Киеву с утра 20 декабря. фото: КМВА.

Последствия ракетного удара по Киеву с утра 20 декабря. фото: КМВА.

Последствия ракетного удара по Киеву с утра 20 декабря. фото: КМВА.

Последствия ракетного удара по Киеву с утра 20 декабря. фото: КМВА.

Последствия ракетного удара по Киеву с утра 20 декабря. фото: КМВА.

Последствия ракетного удара по Киеву с утра 20 декабря. фото: КМВА.

Последствия ракетного удара по Киеву с утра 20 декабря. фото: КМВА.

Последствия ракетного удара по Киеву с утра 20 декабря. фото: КМВА.

Последствия ракетного удара по Киеву с утра 20 декабря. фото: КМВА.

Как сообщалось, российская армия нанесла комбинированный удар по Киеву. Враг применил аэробалистические ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа Искандер/KN-23. Всего было выпущено восемь ракет.

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