Российские войска прекратили наземные движения в Киев и заняли оборонительные позиции – CNN

Воздушные атаки оккупантов и дальние удары все еще продолжаются.
Российские войска вокруг Киева сейчас находятся на оборонных позициях и перестали проявлять "любой интерес к наземным перемещениям" в столицу, хотя воздушные атаки и дальние удары все еще продолжаются.
Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из обороны США.
По его оценкам, украинские силы все еще держатся там, где они оттеснили россиян дальше к востоку от города. Источник издания также указал на признаки того, что украинские войска оттесняют россиян и в районе Чернигова.
Соседний город Макаров "по меньшей мере спорный" и может быть под контролем Украины, сказал чиновник.
Высокопоставленный чиновник по обороне США также сообщил, что Россия запустила 1250 ракет против Украины с начала вторжения.
Напомним, 25 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы обороны, защищающие Киев, продолжают отражать наступление противника, наносить ему огневое поражение и удерживают определенные рубежи.
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