Российские войска прекратили наземные движения в Киев и заняли оборонительные позиции – CNN

Воздушные атаки оккупантов и дальние удары все еще продолжаются.

Российские войска вокруг Киева сейчас находятся на оборонных позициях и перестали проявлять "любой интерес к наземным перемещениям" в столицу, хотя воздушные атаки и дальние удары все еще продолжаются.

Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из обороны США.

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По его оценкам, украинские силы все еще держатся там, где они оттеснили россиян дальше к востоку от города. Источник издания также указал на признаки того, что украинские войска оттесняют россиян и в районе Чернигова.

Соседний город Макаров "по меньшей мере спорный" и может быть под контролем Украины, сказал чиновник.

Высокопоставленный чиновник по обороне США также сообщил, что Россия запустила 1250 ракет против Украины с начала вторжения.

Напомним, 25 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы обороны, защищающие Киев, продолжают отражать наступление противника, наносить ему огневое поражение и удерживают определенные рубежи.