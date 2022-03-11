Российские войска обстреляли гражданских в Буче, когда те ждали эвакуации

Российские войска обстреляли гражданских в Буче, когда те ждали эвакуации

Прокура расследует этот факт как нарушение законов и обычаев войны.

Российские военные 11 марта открыли огонь из стрелкового оружия по мирным людям, ожидавшим эвакуацию из Бучи в Киевской области. Один человек получил ранение.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Там подчеркнули, что органы прокуратуры Киевской области начали уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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Кроме того, в прокуратуре сообщили, что накануне в результате очередной вражеской артиллерийской атаки в Буче были разрушены жилые дома, а местный житель получил осколочные ранения.

В Ирпене в результате боевых действий взорвался дом, погиб мужчина.

Начато расследование и по факту обстрела 11 марта российскими войсками пгт Барышевка Броварского района. Обстрел был произведен крылатыми ракетами, в результате которого ранения получили 6 гражданских, в том числе журналист. Также повреждены жилые здания и частично разрушены объекты инфраструктуры.

Отметим, что 11 марта идет эвакуация мирных жителей из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия. В частности, несколько гуманитарных коридоров есть в Киевской области. В Киев эвакуируют людей из Бучи, Гостомеля, Козаровичей, Андреевки, Микуличина, Макарова, Бородянки.

ТСН.ua

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