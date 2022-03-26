Российские войска обстреляли экопарк в Киевской области: погибли много животных (фото, видео)

Российские войска обстреляли экопарк в Киевской области: погибли много животных (фото, видео)

Однако многим животным удалось уцелеть.

Под обстрел российских оккупантов попал семейный экопарк "Ясногородка" неподалеку от Макарова Киевской области и потерпел большие разрушения.

Об этом сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, погибло большое количество животных, а птичьи вольеры просто сгорели.

В "Ясногородке" находилось большое количество животных, в основном это парнокопытные животные (26 видов, более 212 особей), страусы (более 300) и другие. Ранее оттуда удалось эвакуировать 17 обезьян и 23 сухопутных черепахи.

Владельцы экопарка сообщают, что он практически весь превратился в пожарище, но значительное количество животных уцелело.

Напомним, накануне из харьковского экопарка "Фельдман" эвакуировали восемь кенгуру разных видов, среди которых и взрослые, и детеныши. Экопарк не раз попадал под обстрелы.