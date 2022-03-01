Российские войска обстреляли авто с журналистами Sky News в Киевской области

Один из медийщиков пострадал и попал в больницу.

Российские военные 28 февраля обстреляли автомобиль работников британского телеканала Sky News вблизи села Стоянка Киевской области.

Об этом сообщила областная полиция.

"28 февраля около 16 часов российские военные обстреляли автомобиль с пятью работниками британского телеканала Sky News. Это произошло вблизи села Стоянка в Бучанском районе", – говорится в сообщении.

Медийщики сразу выбежали из авто и скрылись в ближайшем укрытии, откуда их эвакуировали работники Бучанского районного управления полиции.

Одного из представителей медиа полицейские доставили в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Впоследствии он присоединился к своим коллегам.

В полиции уточнили, что в группе журналистов – четверо граждан Великобритании и один гражданин Украины.