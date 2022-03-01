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Российские войска обстреляли авто с журналистами Sky News в Киевской области

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Российские войска обстреляли авто с журналистами Sky News в Киевской области

скриншот с видео

Один из медийщиков пострадал и попал в больницу.

Российские военные 28 февраля обстреляли автомобиль работников британского телеканала Sky News вблизи села Стоянка Киевской области.

Об этом сообщила областная полиция.

"28 февраля около 16 часов российские военные обстреляли автомобиль с пятью работниками британского телеканала Sky News. Это произошло вблизи села Стоянка в Бучанском районе", – говорится в сообщении.

Медийщики сразу выбежали из авто и скрылись в ближайшем укрытии, откуда их эвакуировали работники Бучанского районного управления полиции.

Одного из представителей медиа полицейские доставили в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Впоследствии он присоединился к своим коллегам.

В полиции уточнили, что в группе журналистов – четверо граждан Великобритании и один гражданин Украины.

Полиция устанавливает обстоятельства вражеских обстрелов журналистов вблизи села Стоянка 28 февраля около 16 часов вечера российские военные обстреляли автомобиль с пятью работниками британского телеканала Sky News. Это произошло вблизи села Стоянка в Бучанском районе. Натолкнувшись на засаду, медийщики сразу выскочили из машины и скрылись в ближайшем укрытии, откуда их эвакуировали работники Бучанского районного управления полиции. Одного из представителей зарубежного медиа полицейские доставили в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Впоследствии он присоединился к своим коллегам. В группе журналистов – четверо граждан Великобритании и один гражданин Украины. #полиция #полицияКиевщины Национальная полиция Украины Моя Киевщина Взгляд Киевщина — информационное агентство УНИАН УНН — Украинские Национальные Новости Цензор.НЕТ Украинская правда Общественное Новости Столичный регион Obozrevatel

Опубликовано Полиция Киевской области Вторник, 1 марта 2022 г.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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