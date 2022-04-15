Российские войска нанесли три ракетных удара в Киевской области

Российские войска нанесли три ракетных удара в Киевской области

Сохраняется опасность возвращения российской ударной группировки в направлении столицы.

Российские военные нанесли 15 апреля три ракетных удара по объектам в Киевской области, поэтому местные власти призывают жителей еще не возвращаться в свои дома.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Мы не исключаем возможности повторных ударов по любым объектам, и к этому нужно быть готовыми", — подчеркнул глава области.

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Он также сообщил, что сохраняется "опасность возврата ударной группировки в направлении Киева, к которой мы готовимся, опасность заминированных территорий на деоккупированных территориях, возможность нанесения ракетных ударов противником и в Киеве, и по всей Украине".

"Мои рекомендации – возвращение (в Киев – ред.) оставить на более спокойные времена", – подчеркнул Павлюк.

Напомним, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил, что оккупанты начали серию терактов и уже официально угрожают обстрелами Киеву. В настоящее время россияне намерены наращивать количество ракетных ударов по украинской столице.

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