Российские военные на Киевщине переодеваются в гражданское (фото)

Российские военные на Киевщине переодеваются в гражданское (фото)

Будьте внимательны!

Российские военные в Гостомеле на Киевщине переодеваются в гражданское.

Об этом в Сети сообщают местные жители.

Соответствующее фото было сделано на улице Богдана Хмельницкого. Украинцев призывают быть внимательными.

"Местные жители сообщают, что в Гостомеле на улице Богдана Хмельницкого российские военные переодеваются в гражданское", — говорится в сообщении.