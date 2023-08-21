Российские танки – в Киеве: на Крещатике выставили уничтоженную вражескую технику (фото)

Крещатик перекрыт от угла улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости.

В Киеве на Крещатике начали устанавливать 21 августа разбитые и сожженные российские танки, бронемашины и остатки ракет для "парада" уничтоженной техники оккупантов.

Об этом сообщает "Суспільне".

На главную улицу Киева привезли около 20 единиц уничтоженной российской техники. Среди них – ржавые танки, самоходные гаубицы, боевые машины пехоты, легкие бронированные многоцелевые транспортеры (тягачи), бронетранспортеры, боевые машины десанта, остатки сбитых ракет.

Крещатик перекрыт от угла Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности.

Уничтожена российская военная техника на Крещатике/Фото: Суспільне

Уничтожена российская военная техника на Крещатике/Фото: Суспільне

Уничтожена российская военная техника на Крещатике/Фото: Суспільне

Уничтожена российская военная техника на Крещатике/Фото: Суспільне

Напомним, накануне в КГВА предупредили, что с 21 по 28 августа в Киеве будет перекрыто движение по Крещатику, ведь в центре столицы по случаю Дня Независимости Украины будет действовать выставка уничтоженной российской техники.

В то же время, Киев не будет устраивать массовые мероприятия в День Независимости.

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