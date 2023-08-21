Российские танки – в Киеве: на Крещатике выставили уничтоженную вражескую технику (фото)

Крещатик перекрыт от угла улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости.
В Киеве на Крещатике начали устанавливать 21 августа разбитые и сожженные российские танки, бронемашины и остатки ракет для "парада" уничтоженной техники оккупантов.
Об этом сообщает "Суспільне".
На главную улицу Киева привезли около 20 единиц уничтоженной российской техники. Среди них – ржавые танки, самоходные гаубицы, боевые машины пехоты, легкие бронированные многоцелевые транспортеры (тягачи), бронетранспортеры, боевые машины десанта, остатки сбитых ракет.
Крещатик перекрыт от угла Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности.
Напомним, накануне в КГВА предупредили, что с 21 по 28 августа в Киеве будет перекрыто движение по Крещатику, ведь в центре столицы по случаю Дня Независимости Украины будет действовать выставка уничтоженной российской техники.
В то же время, Киев не будет устраивать массовые мероприятия в День Независимости.
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