Российские "Шахеды" ударили по Киеву: власти сообщили о последствиях

Информации о потерпевших нет.

В ночь на 4 февраля Киев атаковали российские ударные беспилотники. Зафиксировано падение обломков сбитого БпЛА на крыше многоэтажки в Печерском районе.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, также повреждены окна в нескольких учебных заведениях столицы, в амбулатории, хозяйственных постройках. По предварительной информации, обошлось пострадавших.

На месте работают все соответствующие службы, подчеркнул руководитель КМВА.

Как сообщалось, в Сумской области упали два российских беспилотника. В результате повреждены окна и разрушены дачные дома.

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