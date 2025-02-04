Российские "Шахеды" ударили по Киеву: власти сообщили о последствиях

Информации о потерпевших нет.
В ночь на 4 февраля Киев атаковали российские ударные беспилотники. Зафиксировано падение обломков сбитого БпЛА на крыше многоэтажки в Печерском районе.
Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
По его словам, также повреждены окна в нескольких учебных заведениях столицы, в амбулатории, хозяйственных постройках. По предварительной информации, обошлось пострадавших.
На месте работают все соответствующие службы, подчеркнул руководитель КМВА.
Как сообщалось, в Сумской области упали два российских беспилотника. В результате повреждены окна и разрушены дачные дома.