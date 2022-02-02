Российские пропагандисты беспрепятственно едут в Киев снимать антиукраинские сюжеты: видео

Алиса Паршакова работала без символики прокремлевского телеканала Рен-ТВ и не называла себя.
На фоне информации о возможном вторжении России журналисты РФ свободно приезжают в Киев и беспрепятственно снимают антиукраинские сюжеты.
Об этом сообщил активист Сергей Стерненко на своем YouTube-канале.
По словам Стерненко, члены съемочной группы "Рен-ТВ", ведущие антиукраинскую деятельность в России, ездили в оккупированный Донецк. Сразу после посещения ОРДЛО пропагандистка канала Алиса Паршакова и ее коллеги отправились в Киев.
Российская пропагандистка побывала под Печерским судом, когда там избирали меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко.
Также Паршакова посетила акцию протеста под Офисом президента.
Кроме того, съемочная группа "Рен-ТВ" посетила один из столичных супермаркетов, где пропагандистка рассказывала о "панике среди украинцев".
Апофеозом командировки оккупантов было пребывание в гостях у пророссийского нардепа Ильи Кивы, который на камеру рассказал о том, что "украинцам нечего защищать в этой стране".
Отмечается, что пропагандистка работала без символики телеканала и не называла себя. Наверное, именно поэтому украинцы и отвечали на вопросы Паршаковой.
"Украинским гражданам лучше интересоваться, с кем они разговаривают, прежде чем давать комментарии СМИ", – подытожил Стерненко.
Напомним, ранее командующий ООС выразил мнение, что Россия может напасть на Украину в феврале, когда завершатся зимние Олимпийские игры в Пекине.
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