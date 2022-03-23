Российские оккупанты сбросили запрещенные фосфорные бомбы в Киевской области (фото)

Ориентировочная зона поражения – Гостомель-Ирпень.
Российские войска вечером 22 марта применили над северо-западной окраиной Киева запрещенные фосфорные боеприпасы.
Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.
"Ориентировочная зона поражения – Гостомель-Ирпень. Использование таких видов оружия войсками врага против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций 1949 года", – говорится в сообщении.
Напомним, 13 марта во время бомбежки Попасной в Луганской области российские оккупанты также использовали фосфорные боеприпасы. Применили их и в Краматорске 22 марта.
Эти боеприпасы относятся к оружию массового уничтожения, ведь создают большие очаги пожаров, а люди получают очень серьезные ожоги.
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