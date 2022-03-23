Российские оккупанты сбросили запрещенные фосфорные бомбы в Киевской области (фото)

Ориентировочная зона поражения – Гостомель-Ирпень.

Российские войска вечером 22 марта применили над северо-западной окраиной Киева запрещенные фосфорные боеприпасы.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

"Ориентировочная зона поражения – Гостомель-Ирпень. Использование таких видов оружия войсками врага против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций 1949 года", – говорится в сообщении.

Напомним, 13 марта во время бомбежки Попасной в Луганской области российские оккупанты также использовали фосфорные боеприпасы. Применили их и в Краматорске 22 марта.

Эти боеприпасы относятся к оружию массового уничтожения, ведь создают большие очаги пожаров, а люди получают очень серьезные ожоги.