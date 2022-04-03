Российские оккупанты ракетами повторно обстреляли разрушенное здание и колледж в Василькове: есть раненые

Оккупанты месяц назад уже обстреливали это сооружение.

Российские коккупанты в воскресенье, 3 апреля, повторно обстреляли уже разрушенное здание и колледж в Василькове Киевской области.

Об этом сообщает воздушное командование Центра.

"Российские войска цинично уничтожают инфраструктуру и убивают мирное население Украины, нарушая гуманитарное международное право. Сегодня, враг в очередной раз нанес ракетный удар по городу Васильков. Часть ракет удалось сбить нашим системы противовоздушной обороны. Данная территория была обстреляна вражескими ракетами месяц назад и была разрушенной, почти все помещения сгорели от ракетного удара", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на этой территории также был колледж, который громада города после ракетных обстрелов пыталась восстановить своими силами.

"Российские оккупанты коварно стреляют, не оставляя практику устрашения мирного населения, ведь на территорию куда прилетевшая ракета наводили порядок на улице и зданиях были работники заведения. По предварительным данным, несколько работников получили ранения и эвакуированы в местное лечебное учреждение, один из них в критическом состоянии под наблюдением врачей. Спасательные службы разбирают завалы и ищут живых людей. Уже весь мир понял — изверги пришли убивать украинцев, всех - женщин, детей... Орду можно остановить только силой", — говорится в сообщении.

Напомним, всю Киевскую область, находившуюся под временной российской оккупацией, освободили Вооруженные силы Украины. Когда наконец украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины. Россияне грабили дома людей и устраивали там беспорядки, жгли дома и автомобили, морили голодом мирных граждан, пытали их, убивали и насиловали. Только в Буче Киевской области оккупанты зверски убили не менее 300 гражданских людей.

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