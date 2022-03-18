Российские оккупанты пытаются перегруппироваться и попробовать снова ударить по Киеву — ОВА

Враг, пренебрегая всеми международными договорами, срывает выполнение в полном объеме запланированных мер.
Российские оккупанты пытаются перегруппироваться и попробовать снова ударить по Киеву
Об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.
"Враг пытается закрепиться, перегруппироваться, нарастить силы и попытаться снова ударить по нашей столице. Но наши воины срывают все их планы... Мы готовы достойно встретить врага и отправить его в ад", — отметил Павлюк.
По его словам, ситуация в Киевской области контролируется.
"Наиболее опасными направлениями остаются Житомирская трасса, города Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Дмитровская громада, Макаров, север Вышгородского района и территория трех громад Броварского района", — сказал глава ОВА.
Павлюк отметил, что проводится эвакуация гражданского населения и завозится гуманитарная помощь.
"Но враг, пренебрегая всеми международными договорами, срывает выполнение в полном объеме запланированных мер", — констатировал он.
Напомним, под Киевом в зоопарке "XII Месяцев" животные голодают и гибнут от холода. Сотрудники умоляют о помощи.
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