Российские оккупанты пытаются перегруппироваться и попробовать снова ударить по Киеву — ОВА

Российские оккупанты пытаются перегруппироваться и попробовать снова ударить по Киеву — ОВА

Враг, пренебрегая всеми международными договорами, срывает выполнение в полном объеме запланированных мер.

Российские оккупанты пытаются перегруппироваться и попробовать снова ударить по Киеву

Об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

"Враг пытается закрепиться, перегруппироваться, нарастить силы и попытаться снова ударить по нашей столице. Но наши воины срывают все их планы... Мы готовы достойно встретить врага и отправить его в ад", — отметил Павлюк.

По его словам, ситуация в Киевской области контролируется.

"Наиболее опасными направлениями остаются Житомирская трасса, города Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Дмитровская громада, Макаров, север Вышгородского района и территория трех громад Броварского района", — сказал глава ОВА.

Павлюк отметил, что проводится эвакуация гражданского населения и завозится гуманитарная помощь.

"Но враг, пренебрегая всеми международными договорами, срывает выполнение в полном объеме запланированных мер", — констатировал он.

Напомним, под Киевом в зоопарке "XII Месяцев" животные голодают и гибнут от холода. Сотрудники умоляют о помощи.

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