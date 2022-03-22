Российские оккупанты обстреляли Оболонь в Киеве, вспыхнули два здания, погиб человек: фото

Российские оккупанты обстреляли Оболонь в Киеве, вспыхнули два здания, погиб человек: фото

Один человек погиб, трое получили ранения.

Российские оккупанты во вторник, 22 марта, обстреляли жилой массив в Оболонском районе Киева: из-за этого вспыхнули два здания и грузовик.

Об этом сообщили в КМВА.

"В результате удара, нанесенного по жилому массиву Оболонского района, загорелись два здания и грузовик. Один человек погиб, трое получили ранения. Благодаря действиям сил Противовоздушной обороны удалось сбить ракету, которая могла поразить другие объекты города. Еще одна ракета системы залпового огня" "Смерч" упала в реку Днепр и не сдетонировала. Никто не пострадал", — говорится в сообщении.

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