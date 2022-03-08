Российские оккупанты несут потери: они проводят тайную мобилизацию и хотят отправить на Киев "вагнеровцев"

Также оккупанты запретили своим военным разрывать контракты.
Российские оккупанты терпят большие потери в войне против Украины, а потому противник осуществляет скрытую мобилизацию под видом учебного собрания. Также оккупанты хотят перебросить в украинскую столицу до тысячи "вагнеровцев".
Об этом сообщили в Минобороны Украины.
"В целях прекращения оттока личного состава, военным руководством ВС РФ принято решение о запрете разрыва контрактов на прохождение военной службы. В целях усиления группировки войск на направлении Киева оккупанты планируют перебросить к тысяче боевиков из состава частной военной компании "Лига" (бывшая ППК "Вагнер" ”)", — говорится в сообщении.
Напомним, в лесу под Киевом заблокирована длинная вражеская колонна, которую уже заждались защитники столицы.
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