Российские оккупанты не могут взять Киев, Харьков, Мариуполь и Николаев — спикер Министерства обороны

Российские оккупанты не могут взять Киев, Харьков, Мариуполь и Николаев — спикер Министерства обороны

Захватчики лишь хаотично обстреливают эти города.

Войска россии не могут взять Киев, Харьков, Мариуполь и Николаев, поэтому хаотично их обстреливают. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

Российские оккупанты прибегают к террористическим актам.

Во время брифинга в Украинском медиа-центре Мотузянык сказал, что Киев, Харьков, Мариуполь и Николаев чрезвычайно важны в российской наступательной операции.

«В большинстве, почти во всех этих городах, враг не имеет никакого успеха и не может взять эти города. Поэтому противник прибегает к террористическим актам, просто хаотично, неприцельно обстреливая эти города из артиллерии и ракет. Я хочу подчеркнуть, что остается возможность предпринять врагом попытки штурмовать столицу», — сообщил Мотузяник.

Представитель Минобороны подчеркнул, что оборона столицы — стратегическая задача всего государства, в нее привлечены лучшие подразделения Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и Сил спецопераций ВСУ.

Напомним, подразделение внутренних войск РФ понесло огромные потери в Украине.

Заместитель начальника Росгвардии России Роман Гаврилов задержан управлением военной контрразведки ФСБ.

Об этом сообщил корреспондент Христо Грозев с вебсайта журналистских расследований, специализирующийся на фактчекинге и разведке открытых источников, Bellingcat.

Грозев ссылается на три собственных источника.