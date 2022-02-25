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Российские оккупанты могут зайти в поселок Ворзель на Киевщине

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Российские оккупанты могут зайти в поселок Ворзель на Киевщине

Associated Press

Советник министра подчеркнула, что Украина уничтожает оккупанта.

Российские оккупанты 24 февраля могут зайти в город Ворзель Киевской области.

Об этом сообщила советница министра обороны Украины Анна Маляр.

"Возможно заход оккупанта в Ворзель и окрестные населенные пункты. Пали и уничтожай врага", — подчеркнула Анна Маляр.

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