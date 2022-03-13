Российские оккупанты могут попытаться напасть на левобережную часть Киева — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты могут попытаться напасть на левобережную часть Киева — Генштаб ВСУ

Противник перешел к обороне и удерживает сеть блокпостов на ключевых путях передвижения.

На направлении Бровары – Борисполь враг блокирует трассу Е95, продолжает мероприятия по перегруппировке войск, пополнению запасов и ведению разведки.

Об этом 13 марта сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник перешел к обороне и удерживает сеть блокпостов на ключевых путях передвижения. Вероятно, что после перегруппировки войск и введения дополнительных подразделений, противник возобновит наступательные действия с целью захвата левобережной части города Киева", — говорится в сообщении.

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