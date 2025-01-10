Российские дроны в Киеве повредили 13 памятников архитектуры и истории: фото

Среди поврежденных объектов: 1 памятник национального значения, 11 – местного, а также один только что обнаруженный объект.

В результате атаки российских дронов 1 января в Киеве было повреждено 13 объектов культурного наследия, находящихся в государственной и частной собственности. Четыре из них получили значительные повреждения.

Об этом сообщили в Департаменте охраны культурного наследия КГГА, опубликовав фото некоторых повреждений.

Среди поврежденных объектов: 1 памятник национального значения, 11 – местного, 9 из которых являются памятниками архитектуры, 2 – памятниками истории, а также один только что обнаруженный объект.

Последствия атаки российских дронов на Киев 1 января / Фото: КГГА

Больше всего повреждений получил 56-квартирный жилой дом, расположенный на перекрестке Банковой и Институтской улиц, так называемый дом Совнаркомов.

Последствия атаки российских дронов на Киев 1 января / Фото: КГГА

Специальная комиссия провела осмотр и установила, что после атаки россиян здание находится в неудовлетворительном состоянии, нуждается в противоаварийных и консервационных работах. В частности, повреждены внешние архитектурно конструктивные элементы и декоративные детали.

Последствия атаки российских дронов на Киев 1 января / Фото: КГГА

Последствия атаки российских дронов на Киев 1 января / Фото: КГГА

"Один из крупнейших поврежденных участков — это внутренний двор, где повреждена часть конструкции с третьего этажа до самой верхней части здания", — сообщили в департаменте, отметив необходимость противоаварийных работ, неотложных консервационных мер по сохранению поврежденных частей дома и проведения реставрации.

Последствия атаки российских дронов на Киев 1 января / Фото: КГГА

Другие памятники, пострадавшие от атаки россиян, также будут обследованы специальными комиссиями, которые проведут осмотр технического состояния и определят повреждения.

В частности, в Доме писателей, где повреждены 85 окон, в которых вылетели стекла, из них в 14 – повреждены рамы. На совещании, которое состоялось 9 января в КГГА, отмечалось, что общественные организации и бизнес будут активно участвовать в восстановлении Дома писателей.

Напомним, в новогоднее утро армия РФ атаковала Киев дронами. Сработали силы ПВО, но в нескольких районах столицы произошло падение обломков дронов. В частности, были атакованы дома прямо в центре столицы. Россияне применили для этого удара по меньшей мере четыре дрона.

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