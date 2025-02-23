Российские дроны ночью атаковали Киевскую область: в КОГА рассказали о последствиях (фото)

В ночь на 23 февраля Киевская область снова оказалась под ударами вражеских беспилотников.

Об этом сообщил и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник.

В области работали силы противовоздушной обороны, ликвидировавшие вражеские воздушные цели. Жертв среди мирных жителей нет, а объекты критической инфраструктуры остались невредимыми.

В Бучанском районе обломки сбитых воздушных целей повредили 4 частных дома. В Вышгородском районе падение обломков беспилотника привело к возгоранию сухой травы на открытой территории. Пожар быстро потушили.

Последствия вражеской атаки / Фото: t.me/UA_National_Police

Последствия вражеской атаки

Последствия вражеской атаки

Оперативные службы продолжают ликвидацию последствий. Местные власти уверяют, что ситуация под контролем.

Напомним, в ночь на 23 февраля 2025 года РФ атаковала Украину 267 дронами и тремя баллистическими ракетами с территории РФ, Крыма и Черного моря.

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