Российские дроны ночью атаковали Киевскую область: в КОГА рассказали о последствиях (фото)

Воздушная тревога продолжалась 10 часов.
В ночь на 23 февраля Киевская область снова оказалась под ударами вражеских беспилотников.
Об этом сообщил и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник.
В области работали силы противовоздушной обороны, ликвидировавшие вражеские воздушные цели. Жертв среди мирных жителей нет, а объекты критической инфраструктуры остались невредимыми.
В Бучанском районе обломки сбитых воздушных целей повредили 4 частных дома. В Вышгородском районе падение обломков беспилотника привело к возгоранию сухой травы на открытой территории. Пожар быстро потушили.
Оперативные службы продолжают ликвидацию последствий. Местные власти уверяют, что ситуация под контролем.
Напомним, в ночь на 23 февраля 2025 года РФ атаковала Украину 267 дронами и тремя баллистическими ракетами с территории РФ, Крыма и Черного моря.
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