Российская ракета попала в многоэтажку в Киеве — Кличко

Зафиксирован еще один прилет в Печерском районе.

Еще одна российская ракета 15 ноября попала в многоэтажное здание в одном из районов Киева.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Еще одно попадание в Печерском районе. Многоэтажка", — коротко написал он.

Ранее в Офисе Президента сообщали о двух прилетах в Печерском районе Киева. Там российские ракеты попали в два пятиэтажных дома. В результате в них загорелись пожары.

Напомним, что по всей Украине, кроме Крыма, продолжается воздушная тревога. Не пренебрегайте собственной безопасностью – оставайтесь в укрытиях.

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