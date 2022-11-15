Российская ракета попала в многоэтажку в Киеве — Кличко

Зафиксирован еще один прилет в Печерском районе.
Еще одна российская ракета 15 ноября попала в многоэтажное здание в одном из районов Киева.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Еще одно попадание в Печерском районе. Многоэтажка", — коротко написал он.
Ранее в Офисе Президента сообщали о двух прилетах в Печерском районе Киева. Там российские ракеты попали в два пятиэтажных дома. В результате в них загорелись пожары.
Напомним, что по всей Украине, кроме Крыма, продолжается воздушная тревога. Не пренебрегайте собственной безопасностью – оставайтесь в укрытиях.
Читайте также: