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Российская армия ударила по Киевщине "Шахедами": выросло количество погибших

Российская армия ударила по Киевщине "Шахедами": выросло количество погибших

Последствия атаки РФ в Киевскую область 24 января. / Фото: Полиция Киевской области

По меньшей мере, один человек травмирован.

В Киевской области возросло количество погибших в результате атаки беспилотников ночью 24 января. Пока известно уже о трех жертвах.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"К сожалению, три человека погибли. Также 26-летний мужчина получил ожоги. Пострадавший доставлен в больницу, где предоставляется вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за удара РФ в одном из районов зафиксированы повреждения многоквартирного дома, в котором повреждены 11 квартир. Кроме того, в другом районе Киевщины повреждения получили восемь частных домов, три автомобиля, магазин, хозяйственная постройка и забор.

Как сообщалось, ночью РФ совершила атаку по Киевщине. Обломки одного из дронов попали в многоэтажку в Фастовском районе.

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