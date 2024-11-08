Российская армия ударила дронами по Киевской области: есть раненые

Один пострадавший в тяжелом состоянии.

В ночь на 8 ноября российские военные атаковали беспилотниками Киевскую область. В результате вражеского удара ранения получили по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"В результате падения обломков сбитых вражеских целей во время ракетной атаки на Киевщину пострадали четыре человека. Это водители автомобилей, которые находились в автомобиле возле места падения обломков", — сообщил чиновник.

По его словам, мужчины получили ранения разных степеней. Впрочем, состояние одного из них тяжелое. Двое водителей имеют среднее состояние. Другой получил легкие ранения.

"Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу", — добавил Кравченко.

Как сообщалось, на рассвете 8 ноября в Киеве раздался сильный взрыв. Власти сообщили о работе ПВО.

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