Российская армия не оставила амбиций окончательно взять город: Павлюк – о планах РФ по наступлению на Киев

В то же время Александр Павлюк отметил, что угроза от России принципиально отличается от той, которая была в начале войны.

Одна из самых насущных задач командующего Сухопутными войсками ВСУ – формирование десяти новых бригад для подготовки к российскому наступлению. Хотя недостаток личного состава вызывает беспокойство еще с декабря, когда мобилизация практически остановилась, основной проблемой является техника, а не люди. Украина отчаянно нуждается в артиллерии и бронетехнике, которую, надеемся, предоставит Запад. Часть этих новых сил будет развернута для защиты Киева.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью изданию The Economist.

По словам генерала, два с половиной года после того, как российская армия оказалась (под Киевом – ред.) в тупике, она не оставила своих амбиций окончательно взять город.

"Защита Киева остается одной из наших главных задач, как бы тяжело ни было на востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль будет играть защита столицы в будущем", – подчеркнул он.

Но генерал Павлюк, откомандированный в столицу в 2022 году, чтобы помочь остановить попытку блицкрига, говорит, что угроза от России принципиально отличается от той, которая была в начале войны. По его словам, российская армия больше не может совершать масштабные рейды на несколько фронтов.

"Россия использует ракеты, только собранные с завода, лишь через несколько недель после производства, а не из своих некогда огромных запасов. Вооруженные силы Украины также значительно больше, чем были", – подытожил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Напомним, что Павлюк после полномасштабного вторжения РФ несколько месяцев возглавлял Киевскую ОВА, а также год был командующим Силами обороны Киева.

По словам командующего Сухопутными войсками, сегодня оборона Киева продолжает наращиваться и усиливаться.

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