Российская армия атаковала Киев "Шахедами": какие последствия

Дроны заходили в город волнами и по разным направлениям.

Ночью 17 октября российские войска атаковали ударными БПЛА Киев. В Деснянском районе поврежден многоквартирный жилой дом.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

"По информации, на трех этажах дома было повреждено остекление окон и внутреннее убранство комнат. Данных по пострадавшим не поступало", — подчеркнул руководитель КМВА Сергей Попко.

Отмечается, что с вечера 16 октября в течение ночи воздушную тревогу в городе объявляли четыре раза: суммарно опасность длилась 3,5 часа.

В частности, русские дроны заходили в город волнами и по разным направлениям. Кроме угрозы БпЛА, одна из тревог была связана с угрозой применения врагом баллистического оружия.

"В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны все российские БПЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены", — подчеркнули в КМВА.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко предупредил о массированном ударе РФ, к которому готовится враг. По его словам, потенциал России по осуществлению воздушного удара уменьшен. Впрочем, у россиян есть возможности для того, чтобы продолжать системные атаки.

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