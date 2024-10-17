Российская армия атаковала Киев "Шахедами": какие последствия

Дроны заходили в город волнами и по разным направлениям.
Ночью 17 октября российские войска атаковали ударными БПЛА Киев. В Деснянском районе поврежден многоквартирный жилой дом.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.
"По информации, на трех этажах дома было повреждено остекление окон и внутреннее убранство комнат. Данных по пострадавшим не поступало", — подчеркнул руководитель КМВА Сергей Попко.
Отмечается, что с вечера 16 октября в течение ночи воздушную тревогу в городе объявляли четыре раза: суммарно опасность длилась 3,5 часа.
В частности, русские дроны заходили в город волнами и по разным направлениям. Кроме угрозы БпЛА, одна из тревог была связана с угрозой применения врагом баллистического оружия.
"В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны все российские БПЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены", — подчеркнули в КМВА.
Напомним, военный эксперт Игорь Романенко предупредил о массированном ударе РФ, к которому готовится враг. По его словам, потенциал России по осуществлению воздушного удара уменьшен. Впрочем, у россиян есть возможности для того, чтобы продолжать системные атаки.
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