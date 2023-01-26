Россияне выпустили в направлении Киева более 15 крылатых ракет — КМВА

Людей просят быть в укрытиях до завершения тревоги.

Войска РФ утром 26 января во время массированной воздушной тревоги запустили в направлении Киева более 15 крылатых ракет. К счастью, ПВО их все ликвидировала.

Об этом заявил начальник КМВА Сергей Попко.

"Враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет. Благодаря отличной работе ПВО все воздушные цели были сбиты! Однако опасность воздушных ударов не миновала. Находитесь в укрытиях до завершения тревоги", – сообщил Попко.

Напомним, в ночь на 26 января российские военные попытались атаковать Киев. Оккупанты возобновили атаки территории Украины иранскими дронами. Противник применил 24 дрона. Все 24 – уничтожили украинские защитники.

Уже утром 26 января всю Украину снова охватила воздушная тревога.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в 8:27 сообщил о первых сбиваниях ракет, которые российская армия запустила по Украине.

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

Сейчас в Украине работает ПВО — в ряде областей раздаются взрывы.

На фоне масштабной воздушной тревоги и угрозы ракетных обстрелов украинцев призывают сохранять информационную тишину. В частности, запрещено публиковать фото и видео работы ПВО (пуски ракет), информировать о геолокации военных (изображение позиций ПВО), а также сообщать о количестве техники и пусках слышавших или видевших ракет.

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