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Россияне ударили по Киеву ракетами: количество пострадавших стремительно выросло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Россияне ударили по Киеву ракетами: количество пострадавших стремительно выросло

Скорая помощь. / Фото: УНИАН

117 жителей вывели из поврежденного дома.

В Киеве выросло количество пострадавших в результате ракетного удара по городу утром 2 января. По состоянию на 09:32 известно о по меньшей мере 20 пострадавших киевлянах в доме в Соломенском районе.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Пострадали 20 человек. 19 из них медики госпитализировали", — говорится в сообщении.

По словам Кличко, спасатели деблокировали с многоэтажки 17 человек. Кроме того, 117 жителей вывели из дома.

"В здании возгорание и сильное задымление. Все службы работают на месте", — говорится в сообщении мэра.

К слову, сначала городской глава информировал о трех травмированных, а впоследствии — о десяти и — 12.

Тем временем в КМВА отмечают, что в Соломенском районе зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов.

Как сообщалось, после громких взрывов в Киеве начали исчезать свет и вода. Из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах.

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Дата публикации
Просмотры
6880
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