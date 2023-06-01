Россияне ударили баллистическими ракетами по Киеву: все подробности

В ночь на четверг, 1 июня, захватчики атаковали Киев баллистическими ракетами. Все обнаруженные воздушные цели сбили силы и средства украинской ПВО, но в результате падения обломков погибли три человека, есть разрушения.

Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

Деснянский район

Погибли три человека, двое из них - дети в возрасте 5-6 и 12-13 лет. Еще семеро жителей госпитализировали, двум людям помощь оказали на месте. В одном из жилых домов выбиты окна и двери, взрывной волной сорвало балкон. Зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику, повреждены две школы, детский сад и участковый пункт полиции.

Днепровский район

Трое пострадавших, двое из которых госпитализированы. В жилом доме в результате падения горящих обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна. Обломки упали на административное здание, повреждены припаркованные автомобили, несколько из них сгорели. Падение обломков зафиксировали во дворах домов, на проезжей части и в зеленых зонах.

Из-за вражеской атаки 1 июня погибли три человека. Фото: КМВА

Из-за вражеской атаки 1 июня погибли три человека. Фото: КМВА

Из-за вражеской атаки 1 июня погибли три человека. Фото: КМВА

Из-за вражеской атаки 1 июня погибли три человека. Фото: КМВА

Данные оперативного сведения обновляются и уточняются.

Ранее мы сообщали, что в Белгородской области произошла ночная "бавовна". Под интенсивным обстрелом оказался Шебекинский район, также взрывы прогремели в Белгороде.