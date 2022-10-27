Россияне терроризировали Киевщину ночью: есть несколько "прилетов" в одной из громад

Россияне терроризируют Киевскую область ночью.

Об этом пишет в сообщении в Telegram-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Имеем несколько прилетов в одной из громад области. На месте работают спасатели и все экстренные службы. Продолжается ликвидация пожара и последствий удара. Предварительно жертв и пострадавших нет. Наши силы ПВО ликвидировали вражеские воздушные объекты. Работаем", — говорится в сообщении.

Напомним, что украинские военные уничтожили 19 вражеских дронов-камикадзе за два часа. Так, с 22.00 по 24.00 26 октября, было выпущено более двух десятков «Shahed-136».

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