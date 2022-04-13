Россияне расстреляли жену и двоих детей: в Киеве спасли мужчину из Бучи, потерявшего семью

Россияне расстреляли жену и двоих детей: в Киеве спасли мужчину из Бучи, потерявшего семью

Убийцы расстреляли жену и двух маленьких сыновей Александра.

В Киеве в "Охматдете" прооперировали 41-летнего мужчину. Его семью российские оккупанты расстреляли из БМП, когда люди пытались уехать из Бучи.

Об этом сообщили в "Охматдете".

Мужчина рассказал, что родом он из Донецка. В 2014 году, спасаясь от "русского мира", его семья переехала в Бучу на Киевщине. Однако российские убийцы пришли туда.

"С начала полномасштабного российского вторжения семья осталась в Буче. Не могли бросить дедушку — он парализован. Более недели жили в подвале. Газа и централизованной воды не было, их спас колодец во дворе. Обстрелы были постоянны, поэтому семья решила бежать", — говорится. в сообщении.

6 марта семья пыталась уехать из Бучи, однако русские убийцы расстреляли их. Из всех выжил только Александр. Его жена Маргарита и двое сыновей в возрасте 4 и 9 лет погибли.

"Когда вражеские БМП уехали, Александра спасли прохожие и довезли в ближнюю больницу. Там мужчине ампутировали ногу. Далее доставили в Охматдет. Здесь мужчина перенес еще не одну операцию. Расстрелянную семью Александра нашел сосед через неделю после трагедии. Он самостоятельно похоронил Маргариту и двух сыновей в Буче", — сообщили в "Охматдете".

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