Россияне расстреляли жену и двоих детей: в Киеве спасли мужчину из Бучи, потерявшего семью

Убийцы расстреляли жену и двух маленьких сыновей Александра.
В Киеве в "Охматдете" прооперировали 41-летнего мужчину. Его семью российские оккупанты расстреляли из БМП, когда люди пытались уехать из Бучи.
Об этом сообщили в "Охматдете".
Мужчина рассказал, что родом он из Донецка. В 2014 году, спасаясь от "русского мира", его семья переехала в Бучу на Киевщине. Однако российские убийцы пришли туда.
"С начала полномасштабного российского вторжения семья осталась в Буче. Не могли бросить дедушку — он парализован. Более недели жили в подвале. Газа и централизованной воды не было, их спас колодец во дворе. Обстрелы были постоянны, поэтому семья решила бежать", — говорится. в сообщении.
6 марта семья пыталась уехать из Бучи, однако русские убийцы расстреляли их. Из всех выжил только Александр. Его жена Маргарита и двое сыновей в возрасте 4 и 9 лет погибли.
"Когда вражеские БМП уехали, Александра спасли прохожие и довезли в ближнюю больницу. Там мужчине ампутировали ногу. Далее доставили в Охматдет. Здесь мужчина перенес еще не одну операцию. Расстрелянную семью Александра нашел сосед через неделю после трагедии. Он самостоятельно похоронил Маргариту и двух сыновей в Буче", — сообщили в "Охматдете".
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