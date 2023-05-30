Россияне пытались устроить своего агента на оборонный завод в Киеве – СБУ

СБУ разоблачила двух российских шпионов, которые хотели устроить своего агента на оборонный завод в Киеве.

Чиновники Минобороны и Министерства экономического развития РФ завербовали агента в Киеве и пытались устроить его на столичный оборонный завод. СБУ разоблачила двух российских шпионов.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Злоумышленниками оказались сотрудник главного управления международного военного сотрудничества инобороны РФ полковник Дмитрий Гулий и заместитель директора правового департамента министерства экономического развития страны-агрессора Виталий Техтелев.

В начале полномасштабного вторжения они дистанционно завербовали жителя Киева. Вскоре мужчина получил от них задачу – устроиться в одну из оборонных компаний в столичном регионе. Конечная цель этого агента – собирать и передавать РФ разведданные.

Таким образом, российские чиновники пытались получить секретную информацию об имеющемся украинском вооружении, которое поступает Силам обороны на фронт. Кроме того, их интересовали сведения о последствиях российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Киева.



"В феврале 2023 года Служба безопасности задержала вражеского агента и сообщила ему о подозрении в государственной измене. Во время расследования сотрудники украинской спецслужбы "раскололи" задержанного – он предоставил персональные данные своих "кураторов" из РФ", — рассказали правоохранители.



В случае "захвата Киева" они обещали своему агенту лояльное отношение со стороны оккупантов.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим россиянам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж совершен по предварительному сговору группой лиц).



Напомним, СБУ задержала агента российской разведки, собиравшей данные о маршрутах ВСУ.

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