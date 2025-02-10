Россияне продолжают атаковать Киев: оставайтесь в безопасных местах

Враг продолжает атаковать столицу БПЛА. Звуки, которые могли слышать киевляне, работа украинских защитников по целям.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации в сообщении в соцсетях Тимур Ткаченко.

В настоящее время падение обломков не зафиксировано, оставайтесь в безопасных местах до отбоя.

Ранее в Киевской области была объявлена воздушная тревога.

"В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — говорилось в сообщении.

Напомним, что ранее российская ракета ударила по одной из промышленных зон Сум. По предварительным данным, пострадавших нет.

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