Россияне продолжают атаковать Киев: оставайтесь в безопасных местах

Враг атакует столицу Украины.
Враг продолжает атаковать столицу БПЛА. Звуки, которые могли слышать киевляне, работа украинских защитников по целям.
Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации в сообщении в соцсетях Тимур Ткаченко.
В настоящее время падение обломков не зафиксировано, оставайтесь в безопасных местах до отбоя.
Ранее в Киевской области была объявлена воздушная тревога.
"В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — говорилось в сообщении.
Напомним, что ранее российская ракета ударила по одной из промышленных зон Сум. По предварительным данным, пострадавших нет.
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