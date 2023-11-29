Россияне попытались атаковать дронами Киевщину: какие результаты

Российские войска вечером 28 ноября пытались атаковать Киевщину ударными дронами, однако силы ПВО удачно отработали.

Об этом начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил в Сети 29 ноября.

"28 ноября поздно вечером враг пытался атаковать Киевщину ударными дронами. В регионе удачно отработали силы ПВО", — указано в заявлении.

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Глава ОВА отметил, что попаданий в объекты критической инфраструктуры нет, как и повреждений в результате падения обломков. Обошлось без пострадавших.

Напомним, оккупанты в ночь на 29 ноября атаковали Украину беспилотниками Shahed и управляемыми авиаракетами Х-59. Силы ПВО уничтожили все дроны и две ракеты.

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