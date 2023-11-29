Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне попытались атаковать дронами Киевщину: какие результаты

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
3102
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне попытались атаковать дронами Киевщину: какие результаты

Дроны-камикадзе / Фото: ТСН.ua

Глава области сообщил об успешной работе ПВО.

Российские войска вечером 28 ноября пытались атаковать Киевщину ударными дронами, однако силы ПВО удачно отработали.

Об этом начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил в Сети 29 ноября.

"28 ноября поздно вечером враг пытался атаковать Киевщину ударными дронами. В регионе удачно отработали силы ПВО", — указано в заявлении.

Глава ОВА отметил, что попаданий в объекты критической инфраструктуры нет, как и повреждений в результате падения обломков. Обошлось без пострадавших.

Напомним, оккупанты в ночь на 29 ноября атаковали Украину беспилотниками Shahed и управляемыми авиаракетами Х-59. Силы ПВО уничтожили все дроны и две ракеты.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3102
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация