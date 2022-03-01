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Россияне под Киевом разбомбили жилой дом: на месте образовалась огромная пропасть, есть жертва (фото)

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© ГСЧС в Киевской области
© ГСЧС в Киевской области
© ГСЧС в Киевской области

Мужа погибшей ищут.

Российская оккупационная армия, которая 24 февраля напала на Украину, и дальше обстреливает и бомбит наши города и села. В Калиновке Киевской области военные РФ попали в частный дом.

Об этом сообщает ГСЧС.

В результате бомбардировки, произошедшей 28 февраля в 19:00, дом людей полностью разрушен. На его месте образовалась огромная пропасть.

На месте обнаружены остатки тела хозяйки, данные устанавливаются. Продолжаются поиски мужчины.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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