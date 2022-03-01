Россияне под Киевом разбомбили жилой дом: на месте образовалась огромная пропасть, есть жертва (фото)

Россияне под Киевом разбомбили жилой дом: на месте образовалась огромная пропасть, есть жертва (фото)

Мужа погибшей ищут.

Российская оккупационная армия, которая 24 февраля напала на Украину, и дальше обстреливает и бомбит наши города и села. В Калиновке Киевской области военные РФ попали в частный дом.

Об этом сообщает ГСЧС.

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В результате бомбардировки, произошедшей 28 февраля в 19:00, дом людей полностью разрушен. На его месте образовалась огромная пропасть.

На месте обнаружены остатки тела хозяйки, данные устанавливаются. Продолжаются поиски мужчины.