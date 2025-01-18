Россияне почти восемь часов терроризировали Киевщину: первые детали атаки

В регионе работала ПВО. Обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня ночью россияне атаковали Киевскую область БпЛА. Воздушная тревога продолжалась почти 8 часов.

Об этом сообщил в.и.о. руководителя Киевской ОГА Николай Калашник.

"В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. В двух районах области обломками сбитых вражеских целей повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственные здания и 4 автомобиля. В зданиях повреждены фасады и крыши, выбиты окна", – написал он.

В настоящее время оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

Напомним, 18 января в Киеве прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что россияне обстреливают город баллистическими ракетами. В результате атаки погибли четыре человека, еще трое получили ранения.

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