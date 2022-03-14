Россияне нанесли авиаудар по с. Комаровка в Бучанском районе: разрушены два частных дома и магазин

Россияне нанесли авиаудар по с. Комаровка в Бучанском районе: разрушены два частных дома и магазин

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Российские войска продолжают уничтожать украинские города и деревни. Враг беспощадно атакует дома мирных жителей и инфраструктуру.

Так, сегодня в 4:40 утра оккупанты нанесли авиаудара по селу Комаровка в Бучанском районе Киевской области.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

В результате обстрела разрушены два частных дома и магазин. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Полиция Киевской области фиксирует последствия взрыва.

Напомним, во всех районах Киевщины и столицы проводятся поисковые контрдиверсионные мероприятия.

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