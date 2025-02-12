Россияне мощно ударили по Киевской области: показали фото последствий

В нескольких районах области фиксируют разрушение.
Ночью против, 12 февраля, оккупационная армия в очередной раз нанесла удары по территории Киевской области. Повреждены дома и автомобили. Прошло без пострадавших.
Фото последствий показали в пресс-службе полиции Киевской области.
"По состоянию на 7:00 в одном из районов области повреждены девять частных домов, два автомобиля и хозяйственное сооружение. В другом районе области произошло возгорание складского помещения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о пострадавших отсутствует.
Фото последствий
Как сообщалось, ночью против 12 февраля РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Погиб один человек. Кроме того, есть потерпевшие.